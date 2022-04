Liverpool-Coach Jürgen Klopp: Trophäen kein Maßstab für mich

Liverpool. Für Fußballtrainer Jürgen Klopp sind Titelerfolge kein Maßstab, um seine Karriere beim FC Liverpool zu bewerten. "Ich beurteile meine Zeit hier nicht so sehr nach Trophäen", sagte Klopp vor dem Champions-League-Viertelfinale der Reds bei Benfica Lissabon (Dienstag/21.00 Uhr).

"Es geht darum, wie wir spielen, wie wir uns entwickeln und in welchem Zustand sich der Club befindet. Dies ist ein sehr gesunder Verein in einer guten Situation."

In der laufenden Saison ist Liverpool, das bereits den Ligapokal gewonnen hat, noch in allen drei verbleibenden Wettbewerben im Rennen. Klopp warnte jedoch für zu hohen Erwartungen. "Wir wissen alle: ein Fehler, ein kleiner Ausrutscher und mindestens ein Wettbewerb ist futsch", so der 54-Jährige. "Das ist kein Problem für uns, wir sind einfach bereit für die nächste Herausforderung."

Fünf Tage nach dem Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse bei Benfica kommt es in Manchester am Sonntag zum Premier-League-Duell mit Spitzenreiter und Titelverteidiger Man City, der in der Tabelle nur einen Punkt Vorsprung hat. Nur eine Woche später treffen die beiden Topteams im FA-Cup-Halbfinale im Londoner Wembley-Stadion erneut aufeinander.

Sollte der Ligapokal am Ende der einzige Titel für die Reds bleiben, wäre das für Klopp, der 2019 die Champions League und 2020 die Meisterschaft mit seiner Mannschaft gewann, zu verschmerzen. "Wenn das so ist, dann versuchen wir es nächstes Jahr eben erneut", sagte der 54-Jährige.

