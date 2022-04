Petersen hält Freiburg die Treue

Fr, 01.04.2022, 17.37 Uhr

Der SC Freiburg kann auch in Zukunft auf Tore von Nils Petersen hoffen: Die Breisgauer verlägerten am Freitag den Vertrag mit dem 33-Jährigen. Petersen spielt seit 2015 in Freiburg.