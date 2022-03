Nach Coronainfektion: Vettel in Australien wieder im Cockpit

Nach Coronainfektion: Vettel in Australien wieder im Cockpit

Do, 31.03.2022, 12.11 Uhr

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel hat seine Infektion mit dem Coronavirus überstanden und steigt beim nächsten Rennen in Australien in die Formel-1-Saison ein. Das gab sein Aston-Martin-Rennstall am Donnerstag bekannt.