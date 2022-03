Flick experimentiert: Draxler, Weigl und Tah gegen Israel

Sinsheim. Bundestrainer Hansi Flick nutzt das erste Länderspiel der Fußball-Nationalmannschaft im WM-Jahr als großen Personaltest.

Neben dem schon vorab angekündigten Debüt von Nico Schlotterback können sich im ausverkauften Stadion in Sinsheim auch Rückkehrer Julian Weigl von Benfica Lissabon, Julian Draxler (Paris Saint-Germain) und der Leverkusener Jonathan Tah in der Startelf für die Weltmeisterschaft in Katar empfehlen.

Angeführt wird die DFB-Elf von Ilkay Gündogan als Kapitän. Im Tor beginnt Marc-André ter Stegen. Kevin Trapp soll ihn zur Pause ablösen. In der Offensive kommen neben Draxler das Chelsea-Duo Kai Havertz und Timo Werner sowie Jamal Musiala zum Einsatz. Der 19 Jahre alte Musiala ist der einzige Bayern-Spieler in der Anfangsformation.

Die deutsche Startelf: Ter Stegen - Kehrer, Tah, Schlotterbeck, Raum - Weigl, Gündogan - Musiala, Havertz, Draxler - Werner

