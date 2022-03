18 Spieler beim ersten DFB-Training mit Flick

Frankfurt/Main. Mit 15 Feldspielern und drei Torhütern hat Bundestrainer Hansi Flick das erste Training für den Jahresauftakt der Fußball-Nationalmannschaft absolviert.

Bei der Übungseinheit auf dem Platz neben der Frankfurter Arena fehlten am Dienstagvormittag Ilkay Gündogan, Julian Weigl, Benjamin Henrichs, Jonathan Tah und Lukas Nmecha. Das Quintett blieb zur Regeneration im Teamhotel.

Bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein absolvierten Kai Havertz und seine Kollegen unter der Leitung von Flick zunächst Passübungen mit Schüssen auf Mini-Tore. Nach dem Training werden sich Kapitän Manuel Neuer und DFB-Direktor Oliver Bierhoff bei der Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes zu den Testspielen am 26. März in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande äußern.

© dpa-infocom, dpa:220322-99-623792/2