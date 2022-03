Deutsche Handballer besiegen Ungarn knapp

Die deutschen Handballer haben einen gelungenen Neustart nach der chaotischen Corona-EM hingelegt und können mit breiter Brust in die WM-Playoffs gegen Färöer gehen.

Die DHB-Auswahl feierte vor 3011 Zuschauern in Kassel mit dem am Ende schwer erkämpften 30:29 (17:13) gegen Ungarn eine erfolgreiche Generalprobe für die beiden Duelle mit den Nordeuropäern Mitte April. Neben Torwart Andreas Wolff überzeugten vor allem Topwerfer Julius Kühn und Rechtsaußen Timo Kastening mit je fünf Toren, obwohl es das deutsche Team zum Ende hin noch mal spannend machte. Den Siegtreffer nach dem Ausgleich der Ungarn markierte Kapitän Johannes Golla mit einem Wurf vom Anwurfkreis quasi mit der Schlusssirene. Am Vortag hatte es in Gummersbach ein 31:31 gegen die Magyaren gegeben.

Die deutsche Mannschaft, die auf die EM-Fahrer Sebastian Heymann, Djibril M’Bengue, Philipp Weber und Kai Häfner verzichten musste, benötigte nur eine kurze Anlaufzeit. Dann war sie voll da. Nach einer knappen Viertelstunde führten die Gislason-Schützlinge beim 10:5 bereits mit fünf Toren.

Wolff mit starker Leistung

Das lag vor allem an einer starken Abwehr mit einem prächtig aufgelegten Wolff dahinter. Der 31-Jährige vom polnischen Topclub Vive Kielce parierte etliche Würfe - darunter einen Siebenmeter. Auch in der Offensive lief es beim Gastgeber. Die Ungarn, die bei der EM im Januar als Co-Gastgeber mit Platz 15 arg enttäuscht hatten, kamen kaum zum Luft holen. Gislason verfolgte die schwungvolle Vorstellung seiner Schützlinge, die sich erst gegen Ende der ersten Halbzeit einige unkonzentrierte Abschlüsse leisteten, an der Seitenlinie mit Wohlwollen. Mit einem Vier-Tore-Vorsprung ging es in die Kabinen.

Nach dem Wechsel kam das nun auf mehreren Positionen umformierte deutsche Team - unter anderen rückte Till Klimpke für Wolff zwischen die Pfosten - schwer in die Gänge. In den ersten sieben Minuten gelang nur ein Tor, worauf Gislason mit einer frühen Auszeit reagierte. Doch die Fehlerquote blieb zunächst hoch. Beim 19:18 war Ungarn wieder dran. Doch plötzlich ging ein Ruck durch das Team, das mit einem Zwischenspurt auf 24:20 davonzog. Dieses Polster schmolz aber, weil sich Fehler einschlichen. Wieder schien es nur ein Remis zu geben, aber Golla mit einem Geistesblitz sicherte den Erfolg.

Am Vortag hatte es für die DHB-Auswahl in Gummersbach nur ein Remis gegeben. "Wir wollten den Fans einen Sieg schenken. Dass es nicht geklappt hat, haben wir uns selbst zuzuschreiben", grummelte der Bundestrainer nach der Partie und kritisierte: "Wir haben im Angriff zu viele Bälle verworfen und in der Abwehr zu viele Lücken gelassen. Das darf gegen einen guten Gegner nicht passieren." Beste Werfer für das DHB-Team waren Fabian Wiede mit neun Toren und Kühn (5). Auch Rückkehrer Juri Knorr überzeugte nach seiner Hereinnahme in der zweiten Halbzeit mit guten Anspielen und vier Treffern.

