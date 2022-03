DFB-Start ins WM-Jahr: Ohne BVB-Spieler, mit Neuling Stach

Fr, 18.03.2022, 12.17 Uhr

Ohne einen einzigen BVB-Spieler, dafür aber mit Neuling Anton Stach und einigen Rückkehrern startet die deutsche Nationalmannschaft ins WM-Jahr. Bei den Länderspielen am 26. März in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande muss Bundestrainer Hansi Flick auf einige Stützen verzichten.