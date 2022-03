Gleichberechtigung beim DFB? Präsidentenwahl ohne weibliche Kandidaten

Di, 08.03.2022, 07.00 Uhr

Schattenkabinett statt Hauptakteure: In den Teams beider Lager tauchen zwar Frauen auf, doch eine DFB-Präsidentin wird am Freitag wieder nicht gewählt - gerade am Weltfrauentag wird die Kritik daran wieder laut. Immerhin: In den jeweiligen Führungsteams der Kandidaten Bernd Neuendorf und Peter Peters finden sich auch Frauen wieder.