Klopp vor Achtelfinal-Rückspiel: "Jeder weiß um die Gefahr"

Mo, 07.03.2022, 17.12 Uhr

Jürgen Klopp ist vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gewarnt. Sein FC Liverpool empfängt Inter Mailand am Dienstagabend mit einem 2:0-Vorsprung, will das Ergebnis aber nicht nur verwalten.