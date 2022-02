Mini-Krise: Bayern muss gegen Fürth den "Flow" wiederfinden

Fr, 18.02.2022, 15.56 Uhr

Angespannte Lage beim Rekordmeister: Nach der 2:4-Pleite in Bochum und dem mauen 1:1 in Salzburg muss für Bayern gegen Greuther Fürth ein Sieg her. Im Spiel gegen den Tabellenletzten wird für FCB-Trainer Julian Nagelsmann vor allem der Kopf eine entscheidende Rolle spielen.