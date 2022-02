Zweierbob: Deutschland zur Halbzeit auf Goldkurs

Fr, 18.02.2022, 15.42 Uhr

Laura Nolte hat einen ganz starken Auftakt in das olympische Zweierbob-Rennen hingelegt und greift bei ihrem Debüt gleich nach Gold. Die WM-Dritte führt das Feld zur Rennhalbzeit deutlich vor Olympiasiegerin Mariama Jamanka an. Die Entscheidung fällt am Samstag.