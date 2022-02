Eisschnelllauf: Dufter enttäuscht über 1000 m - Gold an Krol

Fr, 18.02.2022, 11.11 Uhr

Joel Dufter hat bei den Olympischen Winterspielen in Peking enttäuscht. Der deutsche Meister musste sich im 1000-m-Rennen am Freitag in 1:10,16 Minuten mit dem 26. Platz zufriedengeben. Für das fünfte niederländische Eisschnelllauf-Gold in Peking sorgte Thomas Krol.