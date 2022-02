Bob-Pilot Francesco Friedrich: Der Killerinstinkt macht den Unterschied

Medaillenspiegel bei Olympia 2022 in Peking in der Übersicht

Wie immer bei den Olympischen Spielen schauen die Fans auf den Medaillenspiegel, natürlich auch bei Olympia 2022 (hier alle Neuigkeiten im Ticker). Wie schneidet Deutschland ab? Welche Nationen erleben besondere Winterspiele? Hier erhalten Sie eine Übersicht zum extrem engen Rennen um die Olympia-Medaillen.

Olympia-Medaillenspiegel: Norwegen wieder knapp vor Deutschland

Für Deutschland sieht es bei Olympia in Peking sehr gut aus. Nach 65 von 109 Wettbewerben liegt Deutschland hinter Norwegen auf zwei. Sprint-Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland gewann am Sonntag das neunte Gold für Norwegen und schob die Norweger wieder an den Deutschen vorbei, die in den letzten Tagen sehr erfolgreich waren.

Im Skeleton gab es am Freitag einen Doppelsieg und die siebte Goldmedaille. Am Samstag folgte erneut Gold: Hannah Neise aus Schmallenberg im Sauerland schaffte die Sensation. Außerdem holte die Frauen-Staffel im Ski-Langlauf über 4x5 Kilometer überraschend die Silbermedaille. Ob es aber an diesem Sonntag weiteres Edelmetall für Deutschland hinzukommt, ist fraglich. Das deutsche Biathlon-Team geht mit mäßigen Chancen in die Verfolgungsrennen.

Olympia 2022: Der Medaillenspiegel (Gold, Silber, Bronze, Gesamt)

1. Norwegen 9 5 7 21 2. Deutschland 8 5 1 14 3. USA 6 5 1 12 4. Niederlande 6 4 2 12 5. Schweden 5 3 3 11 6. Österreich 4 6 4 14 7. Russisches Olymp. Komitee 4 5 8 17 8. China 4 3 2 9 9. Schweiz 3 0 5 8 10. Frankreich 2 6 2 10

Olympia 2022 in Peking: Medaillen des Tages

Um wieder die Führung im Medaillenspiegel zu übernehmen, muss Deutschland in den anderen Disziplinen bei Olympia 2022 nachlegen. Aktuell liegt Deutschland mit acht Goldmedaillen auf Platz zwei. Hier erhalten Sie eine Übersicht über die Medaillen des Tages.

Deutschland hat gute Chancen, im Medaillenspiegel weit vorne zu landen. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang schafften die Athleten den Sprung auf Platz zwei. Und bei Olympia 2022?

Hier geht es zu unserem Olympia-Newsblog

Olympia 2022 in Peking: Diese Nationen können im Medaillenspiegel weit vorne landen