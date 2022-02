NFL bestätigt: Spiele in München und Frankfurt

NFL bestätigt: Spiele in München und Frankfurt

Mi, 09.02.2022, 22.17 Uhr

Das erste NFL-Spiel auf deutschem Boden wird in München stattfinden. Gespielt wird in der kommenden Saison in der Allianz Arena. Neben München erhielt auch Frankfurt den Zuschlag für zwei Partien.