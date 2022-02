Gegen Peking: Tibeter protestieren vor IOC-Hauptquartier

Do, 03.02.2022, 20.57 Uhr

Rund 500 Tibeter haben am Donnerstag vor dem Hauptsitz des IOC in Lausanne gegen Peking als Austragungsort der Olympischen Spiele protestiert. Mit tibetischen Fahnen und Bannern riefen sie zum Boykott des am Freitag beginnenden Großevents auf.