Olympia in Peking: Die fünf größten Problemfelder

Olympia in Peking: Die fünf größten Problemfelder

Fr, 28.01.2022, 12.14 Uhr

In wenigen Tagen beginnen die umstrittenen Winterspiele in Peking. Immer öfter gerät Gastgeber China im Vorfeld des sportlichen Großereignisses in die Kritik. Das sind die fünf größten Problemfelder bei den Spielen.