Kurz vor Olympia: Erster Coronafall im Team Deutschland

Mo, 24.01.2022, 17.58 Uhr

Erster Coronafall rund um das deutsche Olympiateam: Ein Betreuer ist am Sonntag in Zhangjiakou positiv getestet worden. Die betroffene Person sei symptomfrei und befinde sich in einem Quarantäne-Hotel, teilte der Deutsche Olympische Sportbund am Montag mit.