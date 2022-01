Kilde gewinnt erste Wengen-Abfahrt - Debakel für DSV-Herren

Durfte in Wengen über den Sieg jubeln: Aleksander Aamodt Kilde.

Wengen. Skirennfahrer Aleksander Aamodt Kilde hat die nächste Runde im Dauerduell mit Marco Odermatt für sich entschieden.

Der Norweger gewann die erste der zwei Abfahrten in Wengen, sein Schweizer Rivale wurde mit 0,19 Sekunden Rückstand Zweiter. Im Super-G tags zuvor war es genau anders herum gewesen. Dritter am Lauberhorn wurde am Freitag Odermatts Landsmann Beat Feuz (+0,30).

Die deutschen Speed-Herren kassierten einen gewaltigen Dämpfer und verpassten geschlossen die Top 20. Romed Baumann und Josef Ferstl, die im Super-G noch als Vierter und Sechster überzeugt hatten, fuhren auf die Plätze 27 und 33. Dominik Schwaiger, Simon Jocher und Andreas Sander belegten die Ränge 24, 38 und 41. Am Samstag steht in der Schweiz noch eine zweite, längere Abfahrt auf dem Programm.

