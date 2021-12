Darts-WM: Hempel gelingt Sensation gegen Van den Bergh

Mi, 22.12.2021, 08.12 Uhr

Debütant Florian Hempel hat bei der Darts-WM in London für eine Sensation gesorgt. In der zweiten Runde schlug der 31-Jährige aus Köln im Alexandra Palace völlig überraschend den an Nummer fünf gesetzten Belgier Dimitri Van den Bergh mit 3:1. Am Montag trifft er auf den Australier Raymond Smith.