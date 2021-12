Siegreiches Comeback: Van Barneveld gewinnt bei Darts-WM

London. Der niederländische Ex-Champion Raymond van Barneveld hat eine erfolgreiche Rückkehr bei der Darts-WM in London gefeiert.

Am Abend besiegte der 54-Jährige mit dem Spitznamen "Barney" den Philippiner Lourence Ilagan klar mit 3:0. Van Barneveld zeigte ein erstaunlich hohes und stabiles Niveau und konnte eine Erstrundenniederlage wie bei den Weltmeisterschaften 2019 und 2020 abwenden.

Für "Barney" ist es die Rückkehr nach einem Jahr WM-Pause, weil er im Dezember 2019 eigentlich seine Karriere beendet hatte. In den Alexandra Palace kam er am Abend mit einem Mund-Nasen-Schutz, den er erst auf der Bühne absetzte. Am Donnerstag (22.00 Uhr/Sport1 und DAZN) kommt es nun zu einem brisanten Duell der ehemaligen Weltmeister: Van Barneveld bekommt es dann mit dem Engländer Rob Cross, der in Runde eins ein Freilos hatte, zu tun.

