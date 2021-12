Kohfeldt trotz Krise vor Bayern-Spiel optimistisch: "Können überraschen"

Do, 16.12.2021, 14.27 Uhr

Auch nach sechs Pflichtspielniederlagen in Serie sieht Trainer Florian Kohfeldt für den VfL Wolfsburg beim Gastspiel am Freitag gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München eine sportliche Chance. Er verstehe aber, dass nicht viele Menschen von seiner Mannschaft in München etwas erwarten.