70 Meter hohes Wandgemälde: Heimatstadt ehrt seinen Helden Messi

Do, 16.12.2021, 13.29 Uhr

Große Ehre für Lionel Messi: In seiner Heimatstadt Rosario wurde ein 70 Meter hohes Wandgemälde des argentinischen Fußballstars enthüllt. Das Kunstwerk trägt den Titel "From another galaxy and from my city". Dem siebenmaligen Weltfußballer wurde in seiner Heimatstadt ein 70 Meter hohes Gemälde gewidmet. Laut den Künstlern zeigt dieses einige der vielen Eigenschaften des Nationalhelden.