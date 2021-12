Unter Tränen: Aguero verkündet Karriereende wegen Herzproblemen

Mi, 15.12.2021, 16.59 Uhr

Was sich in den letzten Wochen angedeutet hatte, ist nun Realität geworden: Barca-Star Sergio Agüero hat unter Tränen sein Karriereende verkündet. Der Argentinier sprach von der guten Behandlung seiner Ärzte, aber auch davon, dass diese ihm wenig Hoffnung auf eine Rückkehr in den Profifußball gemacht hatten.