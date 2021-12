"Race4Women": Vettel veranstaltet Kartrennen für Frauen in Saudi-Arabien

Do, 02.12.2021, 19.00 Uhr

Sebastian Vettel setzt in der Menschenrechtsdebatte rund um die Formel-1-Premiere in Saudi-Arabien auf Dialog. Unter dem Motto "Race4Women" veranstaltete der Ex-Weltmeister ein Kartrennen für Frauen. Deutliche Kritik an der Lage in Saudi-Arabien übte Lewis Hamilton.