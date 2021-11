Valanciunas trifft und trifft: "Die Jungs haben ihn Dirk genannt"

Di, 30.11.2021, 16.26 Uhr

Jonas Valanciunas traf und traf, die ersten sieben Dreier des litauischen Basketballstars im Trikot des NBA-Teams New Orleans Pelicans waren allesamt drin, am Ende standen 39 Punkte und 15 Rebounds in der Bilanz. Trainer Willie Green verriet nach der Partie, dass seine Mitspieler ihn nun "Dirk Valanciunas" nennen.