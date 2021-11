Frust und Enttäuschung beim BVB: Die Gründe für das frühe CL-Aus

Do, 25.11.2021, 13.49 Uhr

Das frühe BVB-Aus in der Champions League ist enttäuschend. Doch was sind die Gründe für das überraschende Scheitern der Schwarz-Gelben? Steht und fällt bei Borussia Dortmund alles mit Erling Haaland? Die Erkenntnisse nach dem Aus in der Königsklasse sind vielschichtig.