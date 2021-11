Nur noch ein Jahr bis zur WM in Katar: Fragen und Antworten

Fr, 19.11.2021, 07.19 Uhr

Am Sonntag (21.11.) ist es noch genau ein Jahr, bis die umstrittene Fußball-WM in Katar beginnt. Die Kritik an Menschenrechtsverletzungen und vor allem an der Situation der Arbeitsmigranten in dem Wüsten-Emirat reißt nicht ab: Eine Übersicht der wichtigsten Fragen und Antworten rund um die aktuelle Lage.