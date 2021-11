CL gegen Lyon: Bayern-Frauen wollen Trotzreaktion zeigen

Di, 16.11.2021, 17.41 Uhr

Die Fußballerinnen vom FC Bayern wollen in der Champions League eine Trotzreaktion zeigen. Trotz der zwei Pleiten in Lyon und gegen Wolfsburg geht der deutsche Meister mit Nationalspielerin Giulia Gwinn top motiviert in das Duell mit Rekordsieger Olympique Lyon am Mittwoch.