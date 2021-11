Vize-Europameister zittert: Italien verpasst direktes WM-Ticket

Di, 16.11.2021, 07.48 Uhr

Italien hat vier Monate nach seinem glanzvollen EM-Triumph die Direktqualifikation zur WM in Katar verpasst. Im Fernduell um den Gesamtsieg in der Gruppe C mit der Schweiz verspielte die Squadra Azzurra durch ein enttäuschendes 0:0 in Nordirland und den gleichzeitigen 4:0-Erfolg der Eidgenossen die direkte Fahrkarte.