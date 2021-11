Nationalspieler am Steuer: Teambuilding auf der Teststrecke

Sa, 13.11.2021, 15.44 Uhr

Willkommene Abwechslung für die Nationalmannschaft: Beim elektrischen Fahrsicherheitstraining durften Thomas Müller und Co. vor dem Jahresabschluss in Armenien ihr Talent am Steuer unter Beweis stellen.