Flick fordert Sieg zum Abschluss, Müller ist Kapitän in Armenien

Sa, 13.11.2021, 14.08 Uhr

Auf der letzten Dienstreise des Jahres will die deutsche Nationalmannschaft ihre Erfolgsserie fortsetzen. Bei der WM-Quali in Armenien muss Bundestrainer Hansi Flick aber improvisieren: Thomas Müller trägt die Kapitänsbinde, Kai Havertz und Marc-Andre ter Stegen spielen von Beginn an.