Spektakuläre Rückkehr in der NFL: Newton zurück bei den Panthers

Spektakuläre Rückkehr in der NFL: Newton zurück bei den Panthers

Fr, 12.11.2021, 14.43 Uhr

Spektakuläre Rückkehr in der NFL: Quarterback Cam Newton kehrt von den New England Patriots zu den Carolina Panthers zurück, die er 2016 als MVP in den Super Bowl geführt hatte.