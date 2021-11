Bayern überragen, Fürth enttäuscht: Die Tops und Flops der Liga

Di, 09.11.2021, 08.11 Uhr

Das erste Saisondrittel in der Bundesliga ist vorbei und wieder einmal sind die Bayern das Maß aller Dinge. Während die Münchner auf die zehnte Meisterschaft in Folge zusteuern, sieht es bei Tabellenschlusslicht Greuther Fürth ganz anders aus. Mit nur einem Punkt aus elf Spielen sind sie sogar schlechter als Tasmania Berlin in der damaligen Negativ-Rekordsaison. Es gibt aber einige weitere Tops und Flops.