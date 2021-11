Shorlist: Drei Kandidaten für Hörmann-Nachfolge beim DOSB

Mo, 08.11.2021, 13.37 Uhr

Die DOSB-Findungskommission hat ein Trio für die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Alfons Hörmann vorgeschlagen. Alle Kandidaten werden sich am 14. November noch einmal den Mitgliedsorganisationen vorstellen, am 4. Dezember bei der Mitgliederversammlung in Weimar wird gewählt.