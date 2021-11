Bottas holt Pole in Mexiko - Verstappen Dritter

Sa, 06.11.2021, 22.47 Uhr

Valtteri Bottas startet von der Pole Position in den Großen Preis von Mexiko. Der Finne fuhr im Qualifying der Formel 1 am Samstag die schnellste Runde und geht am Sonntag vor Teamkollege Lewis Hamilton ins Rennen. Max Verstappen landete nur auf Rang drei, Sebastian Vettel profitiert von Motorenstrafen für die Konkurrenz und startet von Position neun.