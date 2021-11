Siegesserie gerissen: Zverev verpasst Pariser Masters-Finale

Alexander Zverev hat beim Masters-1000-Turnier in Paris den Einzug in das Endspiel und die Chance auf seinen sechsten Titel in diesem Jahr verpasst.

Der 24 Jahre alte Olympiasieger aus Hamburg musste sich dem russischen US-Open-Sieger Daniil Medwedew in 80 Minuten klar mit 2:6, 2:6 geschlagen geben. Damit kommt es im Finale am Sonntag zur Neuauflage des US-Open-Endspiels zwischen Medwedew und dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic.

Siebenmal Nummer eins: Djokovic stellt Rekord auf

In New York hatte Medwedew den 34 Jahre alten Serben bezwungen und so dessen Grand Slam verhindert – den Gewinn der vier wichtigsten Turniere in einem Kalenderjahr. Zuvor hatte Djokovic die Australian Open, die French Open und Wimbledon für sich entschieden, den angestrebten Olympiasieg aber durch die Halbfinalniederlage gegen Zverev ebenfalls nicht geschafft.

Dennoch wird Djokovic dank seines Finaleinzugs von Paris zum siebten Mal am Ende einer Tennis-Saison auf Platz eins der Weltrangliste stehen und damit einen Rekord aufstellen. Bisher teilte er sich die Bestmarke mit dem Amerikaner Pete Sampras, der in sechs aufeinanderfolgenden Jahren von 1993 bis 1998 die Saison als Nummer eins beendet hatte.

Zverev hatte war aber gegen den stark aufspielenden Ranglisten-Zweiten Medwedew chancenlos.