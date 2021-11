Tottenham Hotspur: Conte ist neuer Teammanager

Di, 02.11.2021, 13.32 Uhr

Der englische Spitzenklub Tottenham Hotspur ist auf der Suche nach einem neuen Teammanager fündig geworden. Der Italiener Antonio Conte tritt die Nachfolge des am Montag entlassenen Portugiesen Nuno Espirito Santo an. Conte erhält bei den kriselnden Spurs einen Vertrag bis Juni 2023 plus Option auf eine Verlängerung.