Bei Drittliga-Spiel in Argentinien: Trainer wird angeschossen

Bei Drittliga-Spiel in Argentinien: Trainer wird angeschossen

Di, 02.11.2021, 09.00 Uhr

In der dritten argentinischen Liga ist einem Trainer während des Spiels in die Schulter geschossen worden. Bei der Partie zwischen Huracan Las Heras und Ferro de General Pico am Sonntag wurde der Coach der Auswärtsmannschaft getroffen. Laut argentinischen Medien soll ein interner Streit zwischen Huracan-Fans zu dem Vorfall geführt haben.