Bayern-Boss Kahn zum Impfen: Kein Druck auf Kimmich

Kimmich? Joshua Kimmich ist nicht geimpft? Der Mittelfeldstar des FC Bayern setzte das Thema des Bundesliga-Spieltags, als er nach dem 4:0-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim einem Millionenpublikum erklärte, er habe sich bisher nicht gegen das Corona-Virus immunisieren lassen. Ausgerechnet er, der die Kampagne We Kick Corona (#wekickcorona)mit ins Leben gerufen hatte.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann in der Quarantäne

Mit seinem Äußerungen heizte Kimmich die emotionale Impfdebatte an. Zu einem Zeitpunkt, an dem in Deutschland erstmals seit Mai wieder klar dreistellige Inzidenz-Zahlen registriert werden und sich der positiv getestete Bayern-Trainer Julian Nagelsmann in Quarantäne befindet, erscheinen Kimmichs Aussagen noch brisanter.

Das Spiel war schnell zur Nebensache geworden, und das anschließende Sky-Interview am Rasenrand wurde mit Spannung erwartet, nachdem die Bild-Zeitung über den bisherigen Impfverzicht von fünf Münchener Profis berichtet und dabei Kimmich als einzigen namentlich genannt hatte.

Kimmich wirbt gleichzeitig für Solidarität in der Pandemie

Heraus kam ein Gespräch, in dem der 26-Jährige bestätigte, nicht geimpft zu sein. Er habe bisher auf eine Impfung verzichtet, „weil ich für mich persönlich noch ein paar Bedenken habe, gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht“, sagte der Nationalspieler. Er sei sich seiner Verantwortung aber bewusst, halte sich an die Hygienemaßnahmen und werde alle zwei, drei Tage getestet.

Das Erstaunen ist auch deshalb groß, weil Kimmich mit seinem Vereinskollegen Leon Goretzka 2020 die Spendeninitiative We Kick Corona ins Leben gerufen und auf die Verantwortung jedes Einzelnen in der Pandemie hingewiesen hatte. Kimmich setzt sich auch dafür ein, Impfstoffe ärmeren Ländern zur Bekämpfung der Pandemie zur Verfügung zu stellen.

Kimmich: Ich bin kein Corona-Leugner oder Impfgegner

Einen Widerspruch zu seiner Entscheidung, sich nicht zu impfen, will Kimmich nicht erkennen. Seine im Rahmen seiner Spendeninitiative eingeforderte Solidarität lebe er auch ohne Impfung, befand Kimmich, „bei We Kick Corona ging’s ja darum, karitative Einrichtungen und gemeinnützige Zwecke zu unterstützen“, also „Personen, die durch Corona in Not geraten sind“.

Es sei jedoch „sehr gut möglich“, dass er sich in Zukunft impfen lasse, sagte Kimmich am Samstag. Denn es sei keineswegs so, „dass ich ein Corona-Leugner oder Impfgegner bin“, betonte der Mittelfeldspieler. „Das finde ich ein bisschen schade, wenn es um die Debatte geht: Es gibt nur noch geimpft oder nicht geimpft, und nicht geimpft bedeutet dann oftmals gleich, dass man Corona-Leugner oder Impfgegner ist“, sagte Kimmich. Aber es gebe eben auch Menschen, die aus verschiedenen Gründen Bedenken hätten. „Auch das sollte man respektieren, vor allem, so lange man sich an die Maßnahmen hält.“

Immunologe: Es gibt keine Langzeitfolgen beim Impfen

Kimmich, Vater zweier Kinder, ist der erste namhafte Bundesliga-Profi, der seinen Status als Ungeimpfter – durch die Berichterstattung unfreiwillig – öffentlich macht und dies begründet. Seine Argumentation aber stieß bei Ärzten auf Unverständnis. Der Immunologe Carsten Watzl sprach in Bezug auf mögliche Langzeitfolgen von einem „Missverständnis“, das sich bei vielen Menschen hartnäckig halte. „Was offensichtlich viele Menschen unter Langzeitfolgen verstehen, nämlich dass ich heute geimpft werde und nächstes Jahr eine Nebenwirkung auftritt, das gibt es nicht, hat es noch nie gegeben und wird auch bei der Covid-19 Impfung nicht auftreten.“

Auch in seinem eigenen Verein erhält Kimmich Widerspruch. Es sei „die wissenschaftliche Meinung und auch meine Meinung, dass das Impfen besser wäre“, sagte Thomas Müller, „es ist ein schmaler Grat, es ist auch eine ethische, moralische Diskussion. Ich bin Impffreund." Überrascht zeigte sich auch der langjährige Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge: „Als Vorbild, aber auch als Fakt wäre es besser, er wäre geimpft“, sagte er dem TV-Sender Bild. Rummenigge hatte im Frühjahr an Fußballprofis appelliert, als Vorbilder vorwegzugehen und sich früh impfen zu lassen.

SPD-Politiker Karl Lauterbach fürchtet fatale Botschaft

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fürchtet eine fatale Botschaft. Noch hat Deutschland die als notwendig erachteten Impfquoten nicht erreicht. „Es ist Joshua Kimmichs eigene Entscheidung“, sagte Lauterbach. „Wir dürfen keinen Druck aufbauen, aber es wäre sehr wertvoll – davon geht eine enorme Symbolwirkung aus.“

Tatsächlich folgt Kimmich mit seiner Entscheidung nicht der Empfehlung seines Arbeitgebers. Schon vor dem Spiel hatten Trainer Julian Nagelsmann und Sportvorstand Hasan Salihamidzic Spielern eine Impfung nahegelegt, diese aber nicht dazu zwingen können. Der vollständig geimpfte Nagelsmann, der sich wegen eines Impfdurchbruchs infiziert hat, verwies auf seinen milden Verlauf und die Gefahr, ungeimpft schwer zu erkranken.

Nicht geimpfte Profis müssen länger in Quarantäne

Nachteile beim FC Bayern oder bei der Nationalmannschaft hat Kimmich keine zu befürchten. Für seine Mannschaft aber könnte es sehr wohl Folgen haben. Nicht geimpfte Profis müssten im Falle einer Infektion grundsätzlich länger in Quarantäne, was den Mannschaftserfolg beeinflussen kann. Auch dürfte spätestens bei Spielen, in denen Fans nur unter Einhaltung der 2G-Regel in die Stadien dürfen, eine neue Debatte über Privilegien für Stars entbrennen.

Viel Zündstoff also für das Team des FC Bayern München – wenngleich der sportliche Teil der Veranstaltung zufriedenstellend verlief. Das 4:0 (2:0) gegen die TSG Hoffenheim war das zweite 4:0 von Nagelsmanns Vertreter Dino Toppmöller nach jenem in der Champions League bei Benfica Lissabon. Die Tore erzielten Serge Gnabry (16.), Robert Lewandowski (30.), Eric Maxim Choupo-Moting (82.) und Kingsley Coman (87.).