Radsport: Wie Jan Ullrich wieder in die Öffentlichkeit will

Das eigentliche Gefühl, das sie Spiele ausmacht, das ist für manche Sportler einfach nicht zu greifen. Die Umstände geben es nicht her. Maximilian Schachmann etwa weilt schon seit einiger Zeit in Japan, doch der Radprofi logiert weit ab vom olympischen Dorf, nah an der Strecke des Straßenrennens. Wenn er aus dem Fenster schaut, sieht er nicht die beeindruckende Skyline Tokios, sondern einen großen Berg. Den Fuji, den größten Japans mit 3776 Metern.

In seinen Plänen spielt der Fuji eine wichtige Rolle, ihn müssen die Radprofis teilweise bezwingen auf der 234 Kilometer langen Olympiastrecke, die am Sonnabend zu bewältigen ist (Start 3 Uhr deutscher Zeit). Der Berliner will zu denjenigen gehören, die in Japan eine der ersten Medaillen erringen. „Ich bin ganz sicher nicht der Topfavorit, aber auch nicht völlig chancenlos. Ich gehe ambitioniert in das Rennen und werde alles geben“, sagt Schachmann.

Schachmann plante die Olympia-Teilnahme langfristig

Akribisch hat sich der 27-Jährige auf Rennen in Tokio vorbereitet, schon früh in der Saison erfolgte die Abstimmung zusammen mit seinem Team Bora-Hansgrohe. Selbst die Tour de France, das immer lockende Ziel aller Profis, ließ er aus, um den Fokus voll auf die Spiele zu legen. „Ich habe diese Entscheidung ganz bewusst getroffen. Daher ist es mir nicht schwergefallen, diesmal bei der Tour Zuschauer gewesen zu sein“, erzählt der Berliner, der inzwischen in der Schweiz lebt. Die Aussicht, auf einer Strecke, die ihm entgegenkommt, seine Chance zu nutzen, überzeugte Schachmann ebenso von seinem Plan wie es ihn reizte, erstmals an den Spielen teilzunehmen.

Seit einigen Jahren hat sich Schachmann als ein Profi etabliert, der kleinere Rundfahrten gewinnen kann, der sich bei Klassikern gut in Szene setzen kann. Die ganz großen Berge sind nicht sein Spezialgebiet, sie bremsen ihn aber auch nicht komplett aus. Über mittelschwere Anstiege kommt Schachmann sehr gut hinüber. „Er hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er bei den großen Eintagesrennen vorn mitmischen kann, bei Lüttich, beim Amstel, bei der WM. Er wird bei Olympia vorn mitfahren können“, sagt deshalb auch Simon Geschke (35). Der Berliner wird Schachmann als einer von drei Teamkollegen unterstützen. Nikias Arndt (29) und Emanuel Buchmann (28) sind die beiden anderen.

Die anspruchsvolle Strecke kommt dem Berliner entgegen

In Tokio ist der Fuji nun allerdings nicht die größte Herausforderung für die Radprofis. Die Strecke verlang insgesamt viel von den Fahrern, fast 5000 Höhenmeter verzeichnet das Profil. Wobei der Weg zum Mikuni-Pass 32 Kilometer vor dem Ziel mit 11,5 Prozent durchschnittlicher Steigung zur Schlüsselstelle des Rennens werden dürfte. „Der letzte Anstieg wird entscheidend. Oder er sorgt zumindest für eine ganz entscheidende Selektion“, so Schachmann. Auf diese Topografie hat er sich in Spanien in der Sierra Nevada speziell eingestellt. Er reiste auch extra früh nach Japan an, um sich an die herausfordernden klimatischen Bedingungen mit hohen Temperaturen und sehr feuchter Luft zu gewöhnen.

Die zielgenaue Präparation sieht der deutsche Meister als einen wesentlichen Punkt für seine Triumphe, die er in den vergangenen Jahren mit Siegen bei Paris-Nizza, mit vielen Etappenerfolgen bei der Katalonien oder der Baskenland-Rundfahrt errungen hat. Ein gewisses „physisches Talent habe ich schon, glaube ich. Ich vermute aber, dass mein wahres Talent meine mentale Stärke ist. Weil ich in der Lage bin, über einen langen Zeitraum sehr akribisch und diszipliniert zu arbeiten“, so Schachmann, der die Strecke in Japan auch wegen der schmalen Straßen und der vielen Kurven als technisch anspruchsvoll empfindet.

Letzte olympische Medaillen im Straßenrennen gelangen Ullrich und Klöden

Gerade wegen des schweren Anstiegs vor dem Ziel sieht der Berliner insgesamt die Bergfahrer im Vorteil. Und mit Tour-Sieger Tadej Pogacar sowie seinem slowenischen Landmann Primoz Roglic sind große Kaliber am Start. Doch einige Stars fuhren bis zum vergangenen Wochenende die Tour de France. „Da muss man abwarten, wie die Jungs drauf sind“, sagt Schachmann Die Italiener, Kolumbianer und Slowenen gehen dennoch mit starken Teams an den Start. Der Belgier Remco Evenepoel ist für den Berliner der aktuell am höchsten einzuschätzende Kontrahent.

Olympia live im Free-TV: Welcher Sender heute überträgtDie letzten deutschen Medaillen im Straßenrennen gab es 2000 durch Jan Ullrich und Andreas Klöden mit Gold und Bronze. Eines ist für Patrick Moster, den Sportdirektor des BDR, gewiss: „Max wird mit einer ausgezeichneten Form in Tokio am Start stehen.“ Diese soll ihm den Weg aufs Treppchen eröffnen. „Ich muss versuchen, am letzten Berg in der Favoritengruppe dabeizubleiben“, sagt Schachmann, der auch im Zeitfahren antritt (Mittwoch): „Dann ist viel möglich auf den letzten Kilometern.“