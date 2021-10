Ohne Ronaldo und Messi: Clasico der gefallenen Riesen

Fr, 22.10.2021, 15.43 Uhr

Am Sonntag kommt es in Spanien wieder zum Clasico. Diesmal allerdings unter ganz anderen Vorzeichen. Die großen Stars sind weg und Umbrüche bei beiden Teams bereits in vollen Zügen. Außerdem kann sich der FC Barcelona erstmalig nach Pandemiebeginn wieder auf die volle Stadionauslastung freuen - 99.000 Fans werden erwartet.