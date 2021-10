NBA: Wagner-Brüder voller Vorfreude auf erste gemeinsame Saison

Di, 19.10.2021, 11.06 Uhr

Moritz und Franz Wagner sind das erste deutsche Brüderpaar in der NBA. Seite an Seite wollen sie sich in der Liga behaupten und mit ihrem Team Orlando Magic auf Punktejagd gehen. Die Berliner erwarten in ihrer ersten gemeinsamen Saison vor allem eines: Spaß auf und neben dem Court.