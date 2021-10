NBA: Hartenstein und Bonga sichern sich Kaderplätze

So, 17.10.2021, 11.38 Uhr

NBA-Profi Isaiah Hartenstein hat es in den Kader der Los Angeles Clippers geschafft. Der 23-Jährige sicherte sich vor dem Saisonstart in der Nacht zum Freitag den letzten Kaderplatz und geht als dritter Center in die neue Spielzeit. Medienberichten zufolge geht auch Isaac Bonga mit den Toronto Raptors in die Saison.