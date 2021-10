"Krise" für Terodde? Schalkes Torjäger kurz vor Rekord

Do, 14.10.2021, 13.21 Uhr

Simon Terodde steht kurz vor dem alleinigen Torrekord in der 2. Bundesliga. Die Bestmarke von Dieter Schatzschneider kann der Schalke-Profi am Freitag ausgerechnet in Hannover überbieten - gegen 96 traf er jedoch in den vergangenen fünf Spielen nicht. Laut Trainer Dimitrios Grammozis fast schon eine "Krise" für den Torjäger.