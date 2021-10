Verstappen wieder vorn - Erkenntnisse des Türkei-GP

Mo, 11.10.2021, 10.08 Uhr

Mit seinem zweiten Platz in der Türkei hat Max Verstappen die WM-Führung in der Formel 1 zurückerobert. Lewis Hamilton betrieb nach seiner Strafversetzung Schadensbegrenzung, hatte mit einem Reifenpoker eigentlich aber auf mehr gehofft. Immerhin spricht das nächste Rennen seinen Mercedes wieder besonders an. Die wichtigsten Erkenntnisse des Wochenendes.