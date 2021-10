NHL-Star Draisaitl träumt vom Stanley-Cup: "Zeit ist gekommen"

Fr, 08.10.2021, 19.36 Uhr

Nach dem überraschend frühen Play-off-Aus in der vergangenen Saison sieht Eishockey-Star Leon Draisaitl in der neuen Spielzeit gute Chancen für seine Edmonton Oilers auf den Stanley Cup. Das Team habe in vielen Belangen nochmal große Schritte nach vorne gemacht.