Spektakuläre Wende nach 0:2: Frankreich im Nations-League-Finale

Fr, 08.10.2021, 08.07 Uhr

Happy End für Frankreich! Die L'Equipe Tricolore drehte gegen Belgien einen 0:2-Rückstand noch in ein 3:2. Den Schlusspunkt setzte in der Schlussminute Theo, der Bruder von Bayern-Profi Lucas Hernandez. Im Finale der Nations League treffen die Franzosen am Sonntag auf Spanien.