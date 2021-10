König Otto im Kino: "Außenseiter haben auch ihre Chancen"

Do, 07.10.2021, 18.14 Uhr

Für Trainer-Legende Otto Rehhagel ist der EM-Triumph seiner griechischen Mannschaft 2004 der größte Erfolg in seiner langen Laufbahn. In Griechenland wird der 83-Jährige deshalb auch als "König Otto" oder "Rehhakles" verehrt. Die Erfolgsgeschichte "King Otto" kommt am 10. November in die deutschen Kinos.