Stimmungsschwankungen beim HSV: Sieg gegen Nürnberg soll her

Stimmungsschwankungen beim HSV: Sieg gegen Nürnberg soll her

Fr, 24.09.2021, 16.39 Uhr

Ein Tief nach der Derby-Niederlage gegen St. Pauli, ein Hoch nach dem Sieg gegen den Nordrivalen Bremen: Von den Stimmungsschwankungen rund um den Hamburger SV will sich Trainer Tim Walter nicht lenken lassen. Im Topspiel gegen Nürnberg will er am Sonntag die nächsten drei Punkte holen.