Glasner glücklich: 1:1 gegen Fenerbahce "kann die Wende sein"

Fr, 17.09.2021, 10.05 Uhr

Das Last-Minute-Drama mit glücklichem Ende ging keineswegs spurlos an Oliver Glasner vorbei. Der Trainer von Eintracht Frankfurt musste das 1:1 gegen Fenerbahce Istanbul zum Auftakt der Europa League aufgrund einer Sperre in einer Loge auf der Tribüne verfolgen. Dort fieberte er in den hitzigen und verrückten Schlussminuten mit.